TFF 1’inci Lig’de üst üste aldığı 3 galibiyetle zirve yarışını sürdüren Altay’da sağlık ekibi sakatlık yaşayan Harun Alpsoy’un cuma günü İzmir’de oynanacak Bereket Sigorta Ümraniyespor maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan etti. Genç merkez orta saha oyuncusunun kasığında zorlanma olduğu öğrenildi.

Menemenspor’da ödeme krizi

Eskişehirspor’la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Menemenspor’da para krizi sahaya yansıdı. Nijeryalı Olatunbosun’un ücretini alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Sarı-Lacivertliler’de paralarını uzun süredir tahsil edemeyen diğer futbolcuların da sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.

Akhisarspor’da eleştiriler Hadzic’e

TFF 1’inci Lig’de 5 maçlık mağlubiyet serisiyle tehlike hattına demir atan Akhisarspor’da Bosnalı forvet Hadzic’in kötü performansı taraftara saç baş yoldurdu. Lige iyi başlayıp ilk 8 haftada 4 gol atarak takımın en skorer ismi olan Hadzic, Akhisarspor’un 5 mağlubiyet aldığı periyotta yalnız 1 kez ağları sarsabildi.

Bursaspor ’da hakem tepkisi

Bursaspor’da, hakemlere yönelik tepki büyüyor. Timsah’ın, İstanbulspor ile deplasmanda oynadığı ve sahadan 3-3’lük eşitlikle ayrıldığı karşılaşmaya dair açıklamada bulunan yardımcı hoca Fazıl Tan, “Her hafta bu olaylardan yorulduk ve canımız acıyor. Hakemler bunları görmek zorundalar” diye konuştu.