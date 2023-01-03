Bafetimbi Gomis bu sezon Galatasaray 'da Icardi ve Seferovic gibi iki yıldız golcü bulunmasını rağmen takımı sırtlıyor. Yıldız futbolcu şimdiden 8 gol atarak takımına büyük katkı sağladı. Galatasaray’da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan formda Fransız forvet için 1. Lig’den talip çıktı.

















SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Galatasaray'da son dakikada attığı gollerle takımına puanlar kazandıran 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis ile yeni sözleşme imzalanmayacağı öğrenilmişti. Sarı kırmızılı yönetimin son zamanlarda formasını Icardi'ye kaptıran futbolcuyla yeni sezonda devam etmeyi düşünmediği ifade edildi. Fransız golcü bu sezon 12 maça çıkıp 8 gol kaydetti.

BABEL'E 900 BİN EURO ÜCRET!

Ryan Babel’e 900 bin Euro yıllık ücret veren Eflatun-Sarılı ekibin, Gomis için de 1 milyon Euro bütçe ayırdığı ortaya çıktı. 37 yaşındaki golcünün durumunun gelecek hafta netleşmesi bekleniyor. Bu sene yükseldiği 1. Lig’de zirvede yer alan Eyüpspor, sezonun ilk yarısını rakiplerinin 6 puan önünde tamamladı.

Eze’yi İstanbul’a yolladı

Devre arasında transfere yine hızlı bir giriş yapan İstanbul ekibi, Süper Lig’den takviyelerle dikkat çekiyor. İstanbulspor’da forvet İbrahim Yılmaz ve orta saha oyuncusu Melih Kabasakal’la anlaşmaya varan Eyüpspor, Sivasspor ’la yollarını ayıran Dia Saba’yla da el sıkıştı.

İlk yarıda takımın en önemli gol silahlarından biri olan Emeka Eze’yi bu iki transfer karşılığında İstanbulspor’a verecek olan kulüp, Gomis’le anlaşarak forvet hattını güçlendirmek düşüncesi içerisinde.