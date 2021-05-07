TFF 1'inci Lig'de bu hafta oynanacak son maçlar öncesinde Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'un şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Puan tablosundaki ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig sevinci yaşayacağı maratonun son sınavlarında yine Süper Lig'de boy gösteren hakemler düdük çalacak.

Pazar günü üçü de saat 20.30'da başlayacak kritik karşılaşmaların hakemleri şöyle:

Adanaspor - Yılport Samsunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

Tuzlaspor - GZT Giresunspor: Atilla Karaoğlan

Menemenspor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

DHA