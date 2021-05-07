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TFF 1. Lig'deki kritik son hafta maçlarını Süper Lig hakemleri yönetecek

TFF 1. Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu. Süper Lig'e çıkacak iki takımın belli olacağı karşılaşmalarda yine Süper Lig'de maç yöneten hakemler görev yapacak.

07 Mayıs 2021, Cuma 11:18 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig'deki kritik son hafta maçlarını Süper Lig hakemleri yönetecek

TFF 1'inci Lig'de bu hafta oynanacak son maçlar öncesinde Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'un şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Puan tablosundaki ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig sevinci yaşayacağı maratonun son sınavlarında yine Süper Lig'de boy gösteren hakemler düdük çalacak.

Pazar günü üçü de saat 20.30'da başlayacak kritik karşılaşmaların hakemleri şöyle:

Adanaspor - Yılport Samsunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

Tuzlaspor - GZT Giresunspor: Atilla Karaoğlan

Menemenspor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

DHA

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