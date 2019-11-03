Geçen sezon Süper Lig biletini Play-Off finalinde kaçıran Hatayspor, bu kez işini şansa bırakmamakta kararlı...

TFF 1. Lig’in 10. haftasında sahasında Altay’ı ağırlayan Bordo-Beyazlılar, 3-2’lik skorla kazandı. Puanını 20 yapan Hatayspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 15 puanda kalan Altay ise 6. sırada yer aldı.

90 dakikanın son düdüğü çaldığı anda Hataysporlu taraftarlar galibiyetin coşkusunu uzun süre futbolcularla birlikte yaşadı.

Kral’ın golü yetmedi

Hatayspor 43’te Gökhna karadeniz’in pasında Alican Özfesli’nin attığı golle devreyi önde tamamladı.

56’da Paixao’nun asistinde Deniz beraberliği sağladı.

62’de Aabid Rayane’nin pasında Mirkan ile ev sahibi bir kez daha öne geçti.

2 dakika sonra Alican’ın topla buluşturduğu Furkan farkı ikiye çıkardı.

83’te Leandrinho’nun pasında Paixao ile Altay umutlandı, ancak başka gol olmadı, Hatay 3-2 kazandı ve sahasındaki 5. maçta 4. galibiyetini aldı.