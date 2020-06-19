TFF 1. Lig’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık ay aradan sonra bugün oynanacak maçlarla devam edilecek. Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak. Seyircisiz karşılaşmalarda futbolcular dahil toplam 296 kişi stadyumda bulunacak.

Hatayspor geri sayımda

1. Lig’de 9 takım sezon sonunda Süper Lig ’e yükselecek 3 takımdan biri olmak için mücadele ediyor. 28. hafta sonunda 53 puanlı lider Hatayspor’un büyük bir avantajı bulunuyor. Hatay temsilcisi, en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a karşı 6, üçüncü sıradaki Bursaspor ’a ise 7 puan fark yakalamış durumda. Kalan 6 haftada ikincilik yarışı ise 6 takım arasında geçecek. Ligde ikinci Erzurumspor’un 47, üçüncü Bursaspor’un 46, dördüncü Adana Demirspor ile beşinci Akhisarspor’un ise 45’er puanı bulunuyor. Altıncı Fatih Karagümrük ve yedinci Altay ise 43’er puanla sıralanıyor.

Eskişehir düşebilir

Geride kalan 28 haftada 40 puan toplayan sekizinci Cesar Grup Ümraniyespor ile bir maçı eksik olan ve 38 puan toplayan dokuzuncu Giresunspor da Play-Off’a girebilmek için mücadele edecek. Ligde kalma mücadelesinde ise 3 takım göze çarpıyor. Bu sezon genç bir kadroyla mücadele etmesine rağmen 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Eskişehirspor’un normal şartlar altında 26 puanının bulunması gerekiyordu. Ancak yaşadığı mali sorunlar nedeniyle 15 puanı silinen Eskişehir temsilcisi, 11 puanla son sırada bulunuyor. Bir dönem adından başarılarıyla söz ettiren Eskişehirspor’un ligden düşmesi bu hafta alınacak sonuçlara göre kesinleşebilir.

Altınordu daha rahat

Boluspor, 25 puanla 15, Osmanlıspor 24 puanla 16, Adanaspor ise 20 puanla 17. sırada yer alıyor. Bu takımlar ligde kalma mücadelesine girerken, 31 puanla 14. sırada yer alan Altınordu nispeten daha rahat konumda olan takım olarak dikkati çekiyor.

Mini yorum / Ömer Necati Albayrak

Buyrun dünyanın en güzel ligine

1. Lig’de son düzlük öncesi takımlar heyecanlı... Lider Hatayspor en hazır takımların başında geliyor. Bordo-Beyazlılar için süreç sıkıntısız geçti, en erken toplanan ve hep tam kadro çalışan takımların başındaydılar. Üst üste iki sene şampiyonluk yaşayan Mehmet Altıparmak o kadar inançlı ki son haftalara kalmadan Hatay ipi göğüsleyen takım olacak gibi duruyor.

Timsah’tan beklenti büyük

Asıl gözler Bursaspor’da... Aynı Altıparmak gibi iki şampiyonluğu bulunan İbrahim Üzülmez taşları bir türlü yerine oturtamamıştı. Bu süreç Üzülmez’in yarışta kalması için bir fırsattı, o şansı nasıl kullanacağını göreceğiz. Açıklamaları pek pozitif değil belki ama camianın beklentisi çok yüksek.

Dadaş’ın telafisi yok

Erzurum 11 pozitif vaka ile tam bir sendrom yaşadı süreçte. Mehmet Özdilek rakiplerine göre daha az çalıştı ama kadro kalitesi Bursa’nın önünde, bu bir gerçek. Taraftar dezavantajını en fazla yaşayacak takım olmasa direkt çıkar derdim ama oyuncular taraftarın açığını kapatmak zorunda.

İlk 6’da enfes yarış

Akhisar, Ümraniye ilk 6 için ciddi adaylar. Ancak iki takım var ki ilk 6’da görünseler de gözleri ilk 2’de. Adana Demir ve Karagümrük. İkisinin de önünde aman aman fikstürler olduğu söylenemez. Sahaya eskisinden daha iyi dönerlerse ilk 2 yarışındaki mücadele bambaşka bir hale dönüşebilir.











