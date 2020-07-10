TFF 1. Lig’de şampiyon belli olabilir

TFF 1. Lig’de Süper Lig ’e yükselecek ilk takımın 33. hafta maçlarının ardından belli olma ihtimali bulunuyor. Haftaya 60 puanla lider giren Hatayspor, 12 Temmuz Pazar günü ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor’a konuk olacak. Akdeniz temsilcisi, mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde son hafta öncesinde Süper Lig’e çıkmayı garantileyecek.

Ligde 56 puanla ikinci sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise aynı gün play-off mücadelesi veren Altay’a konuk olacak. Erzurum ekibi, rakibini yenmesi durumunda Süper Lig’e çıkmayı garantilemek için takipçileri Adana Demirspor ve Bursaspor ’un yenilmesini, Akhisarspor ile Fatih Karagümrük’ün de puan kaybetmesini bekleyecek.

TFF 1. Lig

11 Temmuz Cumartesi:

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

12 Temmuz Pazar:

17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)

17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)

17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

17.30 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)