Seyircisiz haftada TFF 1. Lig’deki zirve yarışı tam gaz devam etti. Bursaspor’un Boluspor’a karşı yaşadığı sürpriz kayıpla gözler dünkü Hatay maçına çevrildi. Puan tablosunun en üstünde yer alan Mehmet Altıparmak’ın takımı; Play-Off kovalayan Ümraniyespor’a şans tanımadı, rakibini 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla farkı 7 puana çıkaran Hatay, Süper Lig yolunda dev bir adım attı.

Sait Karafırtınalar’ın ekibi ise ilk 6 yarışında ağır yara aldı. Maçın önemli anları ise şu şekilde gelişti. 45. dakikada Hatayspor’da Rahman Buğra Çağıran’ın kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü. 47’de Aabid’in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0.

Son söz uzatmada

90+6. dakikada Helder Barbosa ceza sahası içinden düzgün vuruşla topu filelere yollarken maçın da sonucunu belirledi.

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