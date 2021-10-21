TFF 1. Lig’de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam edecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Vefa)

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Bolu Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

24 Ekim Pazar:

13.30 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Balıkesirspor- Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)

AA