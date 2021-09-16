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TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig’in 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

16 Eylül 2021, Perşembe 13:22 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig’in 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Eylül Cumartesi:

16.00 Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Birincioğlu

19.00 Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kadir Sağlam

19 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor- Bursaspor : Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: Onur Özütoprak

19.00 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Şeker

19.00 Altınordu- Denizlispor : Mert Güzenge

20 Eylül Pazartesi:

17.00 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: Yasin Kol

20.00 Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

20.00 MKE Ankaragücü-Menemenspor: Sarper Barış Saka

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