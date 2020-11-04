TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

04 Kasım 2020, Çarşamba 13:00 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

6 Kasım Cuma:

19.00 Altay-Balıkesirspor: Erkan Özdamar

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor: Murat Erdoğan

13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor: Onur Özütoprak

16.00 Adanaspor-Menemenspor: Ümit Öztürk

19.00 Ankaraspor- Bursaspor : Caner Ak

8 Kasım Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü: Alper Çetin

16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu: Burak Şeker

16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan

19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Turgut Doman

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