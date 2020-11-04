TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

6 Kasım Cuma:

19.00 Altay-Balıkesirspor: Erkan Özdamar

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor: Murat Erdoğan

13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor: Onur Özütoprak

16.00 Adanaspor-Menemenspor: Ümit Öztürk

19.00 Ankaraspor- Bursaspor : Caner Ak

8 Kasım Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü: Alper Çetin

16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu: Burak Şeker

16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan

19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Turgut Doman