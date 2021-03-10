Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
12 Mart Cuma:
19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Koray Gençerler
13 Mart Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan
19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Erkan Özdamar
14 Mart Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay: Yasin Kol
16.00 Menemenspor-Adanaspor: Murat Erdoğan
19.00 Bursaspor -Ankaraspor: Alper Çetin
15 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek