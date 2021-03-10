Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

12 Mart Cuma:

19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Koray Gençerler

13 Mart Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan

19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Erkan Özdamar

14 Mart Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay: Yasin Kol

16.00 Menemenspor-Adanaspor: Murat Erdoğan

19.00 Bursaspor -Ankaraspor: Alper Çetin

15 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek