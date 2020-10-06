TFF 1. Lig'de gelecek 5 haftanın programı açıklandı

TFF 1. Lig’de 5, 6, 7, 8, ve 9. hafta müsabakalarının programı belli oldu.

06 Ekim 2020, Salı 20:08 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig'de gelecek 5 haftanın programı açıklandı

TFF 1. Lig’de 5, 6, 7, 8, ve 9. hafta müsabakalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde gelecek 5 haftanın maç programı şöyle:

5. hafta

     17 Ekim Cumartesi:

     13.30 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

     13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor (Bandırma 17 Eylül)

     13.30 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

     16.00 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

     19.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

     18 Ekim Pazar:

     13.30 Ankaraspor-Giresunspor (Osmanlı)

     16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

     19.00 Bursaspor -Balıkesirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

     19 Ekim Pazartesi:

     19.00 Akhisarspor-Menemenspor (Spor Toto Akhisar)

6. hafta

     20 Ekim Salı:

     13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)

     19.00 Eskişehirspor-Yılport Samsunspor (Eskişehir Yeni)

     21 Ekim Çarşamba:

     16.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

     16.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)

     19.00 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)

     19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocağlu)

     22 Ekim Perşembe:

     13.30 Tuzlaspor-Ankaraspor (Vefa)

     16.00 İstanbulspor-Akhisarspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

     19.00 Menemenspor-Bursapor (Menemen İlçe)

7. hafta

     24 Ekim Cumartesi:

     13.30 Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

     19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

     25 Ekim Pazar:

     13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor (Osmanlı)

     16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

     16.00 Adanaspor-Tuzlaspor (5 Ocak Fatih Terim)

     19.00 Altay-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

     26 Ekim Pazartesi:

     19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Bolu Atatürk)

     19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

8. hafta

     30 Ekim Cuma:

     19.00 Tuzlaspor-Altay (Vefa)

     19.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

     31 Ekim Cumartesi:

     13.30 Giresunspor-Ümraniyespor (Giresun Atatürk)

     16.00 Menemenspor-Ankaraspor (Menemen İlçe)

     16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

     19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

     1 Kasım Pazar:

     13.30 Ankara Keçirönegücü-İstanbulspor (Aktepe)

     16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor (Eskişehir Yeni)

     19.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)

9. hafta

     6 Kasım Cuma:

     19.00 Altay-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

     7 Kasım Cumartesi:

     13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)

     13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

     16.00 Adanaspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

     19.00 Ankaraspor-Bursaspor (Osmanlı)

     8 Kasım Pazar:

     13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)

     16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

     16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)

     19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


AA

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