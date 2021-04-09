TFF 1. Lig’de Altay, yarın Boluspor’u ağırlayacak

Ligde galibiyetle kapattığı son 5 müsabakada 16 gol atıp, kalesinde sadece 2 gol gören Altay, son 6 haftaya 53 puanla 3. sırada girdi.
Siyah-beyazlı ekipte cezalı Erhan Çelenk yarın forma giyemeyecek.
Deplasmanda son 3 maçını kazanmayı başaran Beypiliç Boluspor ise Altay maçı öncesi düşme hattının 7 puan önünde 32 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.
Bolu temsilcisinde cezalılar Aykut Demir ile Mustafa Çeçenoğlu yarın takımlarını eksik bırakacak.
Ligin ilk devresinde Beypiliç Boluspor, Altay’ı 1-0 yenmişti.
AA