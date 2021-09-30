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TFF 1. Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig’in 8. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

30 Eylül 2021, Perşembe 13:28 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig’in 8. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Altınordu-Menemenspor: Furkan Aksuoğlu

2 Ekim Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu

16.00 Balıkesirspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

19.00 Kocaelispor-İstanbulspor: Özgür Yankaya

3 Ekim Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor- Denizlispor : Oğuzhan Çakır

16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Eyüpspor-Manisa: Alper Çetin

19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hüseyin Göçek

AA

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