TFF 1. Lig’de 7. haftanın perdesi açılıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Kocaelispor-Tuzlaspor (Kocaeli)
25 Eylül Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor (Eryaman)
26 Eylül Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Menemenspor-Eyüpspor (Menemen İlçe)
16.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Bursaspor -MKE Ankaragücü (Bitci Timsah Park)
27 Eylül Pazartesi:
20.00 Denizlispor -Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)