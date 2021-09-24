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TFF 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig’in 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

24 Eylül 2021, Cuma 18:51 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig’in 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Kocaelispor-Tuzlaspor: Cihan Aydın

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa: Burak Pakkan

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: Kadir Sağlam

19.00 Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

26 Eylül Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu: Çağdaş Altay

16.00 Menemenspor-Eyüpspor: Murat Erdoğan

16.00 İstanbulspor-Balıkesirspor: Yiğit Arslan

19.00 Bursaspor -MKE Ankaragücü: Caner Ak

27 Eylül Pazartesi:

20.00 Denizlispor -Yılport Samsunspor: Burak Şeker

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