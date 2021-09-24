TFF 1. Lig’in 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
Bugün:
20.00 Kocaelispor-Tuzlaspor: Cihan Aydın
Yarın:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa: Burak Pakkan
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: Kadir Sağlam
19.00 Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
26 Eylül Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu: Çağdaş Altay
16.00 Menemenspor-Eyüpspor: Murat Erdoğan
16.00 İstanbulspor-Balıkesirspor: Yiğit Arslan
19.00 Bursaspor -MKE Ankaragücü: Caner Ak
27 Eylül Pazartesi:
20.00 Denizlispor -Yılport Samsunspor: Burak Şeker