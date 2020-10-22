TFF 1. Lig’de 6. hafta sona erdi! İşte puan durumu ve fikstür

TFF 1. Lig’in 6. haftası, bugün oynanan üç maçla sona erdi. Ankaraspor’u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor haftayı lider tamamladı.
TFF 1. Lig’de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
Eskişehirspor-Yılport Samsunspor: 0-1
Giresunspor-Adanaspor: 4-3
Adana Demirspor-Ümraniyespor: 4-2
Altınordu-Altay: 2-1
Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor: 0-0
Tuzlaspor-Ankaraspor: 2-0
İstanbulspor-Akhisarspor: 2-2
Menemenspor- Bursaspor : 2-1
Puan durumu
O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR A.Ş. 6 4 2 0 13 6 7 14
2.İSTANBULSPOR A.Ş. 6 4 1 1 12 6 6 13
3.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 6 4 1 1 6 2 4 13
4.ALTINORDU 6 4 0 2 10 9 1 12
5.ADANA DEMİRSPOR 6 3 2 1 11 6 5 11
6.YILPORT SAMSUNSPOR 6 3 2 1 7 5 2 11
7.GİRESUNSPOR 6 3 2 1 11 10 1 11
8.ALTAY 6 3 1 2 10 4 6 10
9.ADANASPOR A.Ş. 6 2 3 1 9 6 3 9
10.BURSASPOR 6 2 1 3 11 11 0 7
11.BALIKESİRSPOR 6 2 1 3 6 8 -2 7
12.AKHİSARSPOR 6 1 3 2 4 4 0 6
13.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 6 1 2 3 6 8 -2 5
14.MENEMEN SPOR 6 1 2 3 6 11 -5 5
15.ÜMRANİYESPOR 6 1 1 4 7 14 -7 4
16.ANKARASPOR 6 1 1 4 3 10 -7 4
17.ESKİŞEHİRSPOR 6 0 3 3 2 10 -8 3
18.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 6 0 2 4 4 8 -4 2
7. hafta
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Şehir)
19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni 19 Mayıs)
25 Ekim Pazar:
13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor (Osmanlı)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor (17 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Adanaspor-Tuzlaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altay-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
26 Ekim Pazartesi:
19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Atatürk)
19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto)