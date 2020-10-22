TFF 1. Lig’de 6. hafta sona erdi! İşte puan durumu ve fikstür

TFF 1. Lig’in 6. haftası, bugün oynanan üç maçla sona erdi. Ankaraspor’u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor haftayı lider tamamladı.

22 Ekim 2020, Perşembe 21:58 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig’de 6. hafta sona erdi! İşte puan durumu ve fikstür

TFF 1. Lig’in 6. haftası, bugün oynanan üç maçla sona erdi. Ankaraspor’u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor haftayı lider tamamladı.

TFF 1. Lig’de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

Eskişehirspor-Yılport Samsunspor: 0-1

Giresunspor-Adanaspor: 4-3

Adana Demirspor-Ümraniyespor: 4-2

Altınordu-Altay: 2-1

Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor: 0-0

Tuzlaspor-Ankaraspor: 2-0

İstanbulspor-Akhisarspor: 2-2

Menemenspor- Bursaspor : 2-1

Puan durumu

O G B M A Y AV P

1.TUZLASPOR A.Ş. 6 4 2 0 13 6 7 14

2.İSTANBULSPOR A.Ş. 6 4 1 1 12 6 6 13

3.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 6 4 1 1 6 2 4 13

4.ALTINORDU 6 4 0 2 10 9 1 12

5.ADANA DEMİRSPOR 6 3 2 1 11 6 5 11

6.YILPORT SAMSUNSPOR 6 3 2 1 7 5 2 11

7.GİRESUNSPOR 6 3 2 1 11 10 1 11

8.ALTAY 6 3 1 2 10 4 6 10

9.ADANASPOR A.Ş. 6 2 3 1 9 6 3 9

10.BURSASPOR 6 2 1 3 11 11 0 7

11.BALIKESİRSPOR 6 2 1 3 6 8 -2 7

12.AKHİSARSPOR 6 1 3 2 4 4 0 6

13.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 6 1 2 3 6 8 -2 5

14.MENEMEN SPOR 6 1 2 3 6 11 -5 5

15.ÜMRANİYESPOR 6 1 1 4 7 14 -7 4

16.ANKARASPOR 6 1 1 4 3 10 -7 4

17.ESKİŞEHİRSPOR 6 0 3 3 2 10 -8 3

18.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 6 0 2 4 4 8 -4 2

7. hafta

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Şehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni 19 Mayıs)

25 Ekim Pazar:

13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor (Osmanlı)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor (17 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adanaspor-Tuzlaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Atatürk)

19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto)

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