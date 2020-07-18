TFF 1. Lig'de son haftanın açılış maçında maçında kazanan çıkmadı, İzmir derbisinde Menemenspor ile Altınordu 1-1 kaldı. 75’te konuk ekip öne geçti, Furkan Çil’in pasında Metehan Mimaroğlu topu ağlara gönderdi: 0-1. Altınordu 87’de farkı ikiye çıkaracak pozisyonu yakaladı, Metehan’ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. 89’da Menemen beraberliği yakaladı. Soldan içeriye yönelen Samed Ali Kaya, ceza sahası dışından aşırtma vuruşla ilk maçına çıkan kaleci Mertcan Dağlı’yı avladı: 1-1. Mücadele bu skorla sona erdi, iki takım sezonu 1’er puanla tamamladı.

4 yıl sonra kadın hakem

TFF 1. Lig’de 17 Mayıs 2015’te Kayseri-Karşıyaka maçında görev alan kıdemli yardımcı hakem Seçim Demirel’den sonra ilk kez 1 kadın hakem sahadaydı. Mürvet Yavuztürk dünkü maçta kıdemli yardımcı hakem olarak görev yaptı