TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu bugün oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. Ligin zirvesinde yer alan Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor 67'şer puanda ve 20:30'da oynanacak maçlarla Süper Lig 'e çıkma yarışı verecekler.

Süper Lig'e çıkma yolunda play off'a kalacak takımları da belirleyecek olan 18:00 seansında ise birbirinden güzel maçlar bizleri bekliyor.

Play off'a kalmayı garantileyen İstanbulspor, 61 puanla 4. sırada yer alıyor. Süper Lig yolunda mücadele edecek 4 takımdan biri olmaya hak kazanan bir diğer takım ise Mustafa Denizli yönetimindeki Altay...

Buradaki en kritik mücadele olarak Bursaspor - Keçiörengücü ve Balıkesirspor - Altınordu ön plana çıkıyor. Altınordu, 57 puanla 6. sırada yer alırken, Ankara Keçiörengücü 55 puanla 7. sırada bulunuyor. Altınordu her türlü galibiyette play off'a kalan son takım oluyor. Ancak İzmir ekibi berabere kalır ve Keçiörengücü de galip gelirse Ankara temsilcisi son takım olarak Süper Lig şansını sürdürmeye devam eder.

Ligi 3, 4, 5 ve 6. sıralarda bitiren takımlar Süper Lig'e çıkan üçüncü takım olabilmek için çift maçlı yarı final, yarı finali kazananlar ise tek maçlı finalde karşılaşacaklar.

Play off yarı finalinde takımlar nasıl eşleşiyor?

Play off'a kalan 4 takım arasında önce yarı final karşılaşmaları yapılacak. Eşleşmeler şu şekilde olacak:

Lig 6.sı - Lig 3.sü

Lig 5.si - Lig 4.sü

İşte 18:00 seansı karşılaşmaları...

BURSASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

BALIKESİRSPOR - ALTINORDU

ALTAY - BANDIRMASPOR

ANKARASPOR İSTANBULSPOR

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