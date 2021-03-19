TFF 1. Lig’de 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde gelecek 4 haftanın müsabaka programı şöyle:

28. hafta

3 Nisan Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (15 Temmuz)

16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Ankaraspor-Akhisarspor (Osmanlı)

19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

4 Nisan Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)

5 Nisan Pazartesi:

19.00 Bursaspor -Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)

29. hafta

9 Nisan Cuma:

16.00 Eskişehirspor-GZT Giresunspor (Eskişehir Yeni)

16.00 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

19.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

10 Nisan Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Altay-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)

11 Nisan Pazar:

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Adanaspor-Ankaraspor (Yeni Adana)

30. Hafta

13 Nisan Salı:

13.30 Tuzlaspor-Eskişehirspor (15 Temmuz)

16.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)

14 Nisan Çarşamba:

13.30 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)

16.00 Adanaspor-Akhisarspor (Yeni Adana)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

15 Nisan Perşembe:

13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

16.00 Ankaraspor-Altay (Osmanlı)

19.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

31. hafta

17 Nisan Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)

18 Nisan Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Eskişehir Yeni)

16.00 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

19.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 Nisan Pazartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

AA