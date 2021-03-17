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TFF 1. Lig’de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

TFF 1. Lig’de 27. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.

17 Mart 2021, Çarşamba 13:44 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig’de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

19 Mart Cuma:

19.00 Altay-Menemenspor: Çağdaş Altay

20 Mart Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Kadir Sağlam

13.30 İstanbulspor-Altınordu: Özgür Yankaya

16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan

19.00 Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

21 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Malok

16.00 Ankaraspor-Beypiliç Boluspor: Cihan Aydın

19.00 Adanaspor- Bursaspor : Emre Kargın

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