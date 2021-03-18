TFF 1. Lig’de 27. hafta heyecanı başlıyor

TFF 1. Lig’in 27. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Altay ile Menemenspor, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Altay-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Mart Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Giresunspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Ankaraspor-Beypiliç Boluspor (Osmanlı)

19.00 Adanaspor- Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)