TFF 1. Lig’de 26. hafta heyecanı başlıyor

TFF 1. Lig’in 26. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında GZT Giresunspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor, Çotanak Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

13 Mart Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

14 Mart Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (15 Temmuz)

16.00 Menemenspor-Adanaspor (Menemen İlçe)

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)

19.00 Bursaspor -Ankaraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

15 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)