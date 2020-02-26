TFF 1. Lig'de 29 Şubat, 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

29 Şubat Cumartesi

14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu

16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş

19.00 Adana Demirspor-Hatayspor: Turgut Doman

1 Mart Pazar

14.00 BB. Erzurumspor-E.G Menemenspor: Cihan Aydın

14.00 C.G Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Özdamar

16.30 İstanbulspor-Adanaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Altay-Altınordu: Kadir Sağlam

2 Mart Pazartesi

19.00 E.H Balıkesirspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan

19.00 Giresunspor-Boluspor: Mert Güzenge

İHA