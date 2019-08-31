TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - İstanbulspor: 1

Maçtan dakikalar

36. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Eslem’in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak’tan döndü. Dönen topa İbrahim Yılmaz’ın yaptığı vuruşta top yine Burak’tan döndü. İbrahim’in çıkardığı pasta son olarak Muhammed Enes’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Nouri’nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Alperen kornere çeldi.

50. dakikada Eslem’in pasında ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Cajic’in sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

71. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Welington’ın yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

72. dakikada Emircan’ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

90+5. dakikada sağ taraftan Emircan’ın kullandığı köşe vuruşunda topu savunma uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Serkan’ın sert şutunda meşin yuvarlak İstanbulspor savunmasına da çarparak ağlara gitti. 2-1

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Sezgin Çınar xx, Baran Eraslan xx

Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xx, Fernandes xx, Tarık xx, Gökhan Süzen xx, Emircan xx, Timur xx (Muhammed Gönülaçar dk. 53 x), Nouri xx (Akabueze dk. 80 ?), Bahadır xx (Gomis dk. 46 x), Serkan xxx, Gimbert xx

Yedekler: Fidayeo, Emre Kurt, Muharrem Öner, Muhammed Gönülaçar, Yunus Emre Gedik

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Muhsin xx (Ali Aytemur dk. 64 x), Wellington xx, Etoga xx, Tuncer xx, Cajic xx, Eslem xx, Muhammed Enes xx (İbrahim Halil Çolak dk. 61 x), Ali Dere xx, Onur Ergün xx, İbrahim Yılmaz xx (Yunus Emre Yalçın dk. 81 ?)

Yedekler: Umut Kaya, Mensah, Muhammed Demirci, Oğuzhan Akgün, Muhammet Şahin, Kağan Miray Bağış, Berkay Görmez

Teknik Direktör: Fırat Gül

Goller: Muhammed Enes (dk. 36) (İstanbulspor) Emircan (dk. 72 pen.), Serkan Göksu (dk. 90+5) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Welington (dk. 71) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Onur Ergün, Alperen Uysal, İbrahim Yılmaz (maç bittikten sonra) (İstanbulspor) Emircan, Fernandes (Ümraniyespor)