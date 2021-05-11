Hakemlerin maç başına 4,44 sarı ve hafta başına 1,79 kırmızı kart kullandığı 2020-2021 sezonu, 88 sarı kartla cezalandırılan Adanasporlu futbolcular en fazla sarı kart gören ekip, 7 kırmızı kart gösterilen Menemenspor da en fazla kırmızı kartla cezalandırılan takım olarak dikkati çekti.

Bu sezon, son 10 yıl içinde 2011-2012’de maç başına 4,5 sarı ve 2017-2018’de hafta başına 1,91 kırmızı kart ortalamalarının gerisinde kalarak en az karta başvurulan yıl oldu.

En fazla sarı kart görenler

Ligde 7 futbolcu 10’ar sarı kartla en fazla cezalandırılan isimler oldu. Adanaspor’da Celil Yüksel, Canberk Dilaver ile Hakan Çinemre, Altınordu’da Oğulcan Ülgün, İstanbulspor’da Wellington, Menemenspor’da Rıdvan Koçak ve İbrahim Adamu 10 sarı kart gördü.

Bereket Sigorta Ümraniyespor’da Gökhan Süzen 3 kez, ligin ilk devresinde Menemenspor’da forma giyen Sikiru Olatunbosun ve Ankaraspor’da Milos Stanojevic de ikişer defa kırmızı kartla cezalandırıldı

Son 10 sezonun kart raporu

TFF 1. Lig’de son 10 sezon gösterilen sarı kartlar ve maç başına ortalamaları ile kırmızı kart ve haftalık ortalamaları şöyle:

Sezon Sarı Maç Ort. Kırmızı Haftalık Ort.

2011-2012 1377 4,5 83 2,44

2012-2013 1476 4,82 94 2,76

2013-2014 1728 5,05 118 3,11

2014-2015 1572 5,14 96 2,82

2015-2016 1509 4,93 99 2,91

2016-2017 1467 4,79 92 2,71

2017-2018 1456 4,76 65 1,91

2018-2019 1403 4,58 81 2,38

2019-2020 1549 5,06 93 2,74

2020-2021 1358 4,44 61 1,79

Not: Toplam 19 ekibin yer aldığı 2013-2014 sezonunda 38 hafta süren ligde 342 maç oynandı.

AA