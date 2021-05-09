TFF 1. Lig puan durumu ve 34. hafta maç sonuçları

TFF 1. Lig’de 34. ve son hafta maçları bugün oynanan 7 maçla tamamlandı. Menemenspor’u deplasmanda 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, şampiyon olarak Süper Lig ’e yükseldi. Konuk olduğu Tuzlaspor’u 2-1 yenen GZT Giresunspor ise ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselme hakkı elde etti.

Deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor’u 5-0 mağlup eden Altınordu, play-off oynamaya hak kazanan son takım oldu. Zirve yarışını son haftaya kadar sürdüren Yılport Samsunspor, galibiyete rağmen 3. sırada yer aldı ve play-off’a kaldı. İstanbulspor ve Altay da daha önceden play-off’ta mücadele etmeyi garantilemişti.

Sonuçlar

Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor: 3-0

Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 4-3

Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu: 0-5

Bursaspor -Ankara Keçiörengücü: 0-3

Ankaraspor-İstanbulspor: 0-2

Menemenspor-Adana Demirspor: 1-4

Adanaspor-Yılport Samsunspor: 0-2

Tuzlaspor-GZT Giresunspor: 1-2

Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y AV P

1.ADANA DEMİRSPOR 34 21 7 6 64 27 37 70

2.GZT GİRESUNSPOR 34 21 7 6 54 25 29 70

3.YILPORT SAMSUNSPOR 34 20 10 4 58 30 28 70

4.İSTANBULSPOR 34 19 7 8 62 34 28 64

5.ALTAY 34 20 3 11 66 39 27 63

6.ALTINORDU 34 17 9 8 58 45 13 60

7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 34 17 7 10 49 28 21 58

8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 34 14 9 11 46 43 3 51

9.TUZLASPOR 34 14 5 15 46 53 -7 47

10.BURSASPOR 34 14 4 16 56 57 -1 46

11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 34 12 6 16 48 51 -3 42

12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 34 12 6 16 38 41 -3 42

13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 34 9 8 17 35 53 -18 35

14.ADANASPOR 34 9 7 18 44 55 -11 34

15.MENEMENSPOR 34 7 13 14 38 62 -24 34

16.AKHİSARSPOR 34 8 6 20 36 59 -23 30

17.ANKARASPOR 34 6 8 20 33 61 -28 26

18.ESKİŞEHİRSPOR 34 1 8 25 23 91 -68 8