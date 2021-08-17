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TFF 1. Lig puan durumu... TFF 1. Lig'de ilk haftayı Ümraniyespor lider geçti!

TFF 1. Lig’de 2021-2022 sezonu başlarken ilk haftayı Bereket Sigorta Ümraniyespor lider olarak geçti.

17 Ağustos 2021, Salı 01:41 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig puan durumu... TFF 1. Lig'de ilk haftayı Ümraniyespor lider geçti!

Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor’u 3-0 mağlup ederek ilk hafta liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği-Eyüpspor: 2-4

İstanbulspor-Manisa: 3-4

Denizlispor -Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-2

Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor: 1-0

Tuzlaspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Ankara Keçiörengücü-Altınordu: 1-1

Bursaspor -Adanaspor: 1-1

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-3

Puan durumu

Ligde 2021-2022 sezonun ilk haftasında puan durumu şu şekilde oluştu:

O G B M A Y AV P

1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 1 1 0 0 3 0 3 3

2.EYÜPSPOR 1 1 0 0 4 2 2 3

3.MENEMENSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3

4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3

5.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 1 1 0 0 4 3 1 3

6.BALIKESİRSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3

7.ADANASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1

8.ALTINORDU 1 0 1 0 1 1 0 1

9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 1 0 1 0 1 1 0 1

10.BURSASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1

11.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 1 0 1 1 0 1

12.TUZLASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1

13.YILPORT SAMSUNSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0

14.İSTANBULSPOR 1 0 0 1 3 4 -1 0

15.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0

16.GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 0 1 2 4 -2 0

17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0

18.DENİZLİSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0

19.KOCAELİSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0

2. hafta

Ligde 2. haftanın programı şöyle:

20 Ağustos Cuma

20.30 Yılport Samsunspor-Balıkesirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21 Ağustos Cumartesi

17.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Stadı henüz açıklanmadı)

21.45 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

22 Ağustos Pazar

17.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi)

19.15 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)

21.45 Manisa-Denizlispor (Spor Toto Akhisar)

23 Ağustos Pazartesi

20.30 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

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