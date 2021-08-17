Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor’u 3-0 mağlup ederek ilk hafta liderlik koltuğuna oturdu.
Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği-Eyüpspor: 2-4
İstanbulspor-Manisa: 3-4
Denizlispor -Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-2
Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor: 1-0
Tuzlaspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Ankara Keçiörengücü-Altınordu: 1-1
Bursaspor -Adanaspor: 1-1
Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0
Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-3
Ligde 2021-2022 sezonun ilk haftasında puan durumu şu şekilde oluştu:
O G B M A Y AV P
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
2.EYÜPSPOR 1 1 0 0 4 2 2 3
3.MENEMENSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
5.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 1 1 0 0 4 3 1 3
6.BALIKESİRSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
7.ADANASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
8.ALTINORDU 1 0 1 0 1 1 0 1
9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 1 0 1 0 1 1 0 1
10.BURSASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
11.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 1 0 1 1 0 1
12.TUZLASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
13.YILPORT SAMSUNSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
14.İSTANBULSPOR 1 0 0 1 3 4 -1 0
15.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 0 1 2 4 -2 0
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
18.DENİZLİSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
19.KOCAELİSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
2. hafta
Ligde 2. haftanın programı şöyle:
20 Ağustos Cuma
20.30 Yılport Samsunspor-Balıkesirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21 Ağustos Cumartesi
17.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Stadı henüz açıklanmadı)
21.45 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21.45 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)
22 Ağustos Pazar
17.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi)
19.15 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)
21.45 Manisa-Denizlispor (Spor Toto Akhisar)
23 Ağustos Pazartesi
20.30 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)