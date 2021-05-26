TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu’yu 1-0 yenen Altay, Süper Lig ’e çıkan son takım oldu. TFF 1. Lig’de son olarak 2013-2014 sezonu play-off finalinde Mersin İdmanyurdu, Samsunspor’u normal sürede 2-0 yenerek Süper Lig’e çıktı. Ardından sırasıyla oynanan Samsunspor-Antalyaspor (1-4), Alanyaspor -Adana Demirspor (3-1), Eskişehirspor- Göztepe (2-3), Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-5), Hatayspor-Gaziantep (3-5) ve Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5-6) final maçlarında kazanan ekibi penaltılar belirledi.

Altınordu ile Altay arasındaki final maçında kazanan normal sürede belirlenirken 6 sezonun seri penaltı serisi de sonlandı.











