TFF 1. Lig Play-Off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'e çıkacak 3. takımın belli olacağı TFF 1. Lig Play-Off'unda ilk maçlar bugün oynanacak. Ligde yarın yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Peki, futbolseverlerin heyecanla beklediği TFF 1. Lig Play-Off maçları saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
Süper Lig ’e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabında yarı finalin ilk maçları bugün yapılacak. Play-off yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Lig Play-Off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bursaspor-Adana Demirspor maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak ve beIN Sports MAX 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. İstanbul’da Vefa Stadı’nda saat 21.00’de oynanacak Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçında ise hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. 90 dakika beIN Sports MAX 2'den ekranlara gelecek.
Karşılaşmaların rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü Adana ve Manisa’da yapılacak.
Yarı final eşleşmelerinde rakiplerine üstünlük kuran takımların 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacağı finalin yeri daha sonra açıklanacak.