TFF 1. Lig'de, 34 haftalık normal maratonun sonuna gelindi. Geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yenerek şampiyon olan ve Süper Lig 'e yükselen Hatayspor'un ardından, direkt bir üst lige çıkacak 2. takım belli oldu. İkinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor (59), iddiasız Ümraniyespor'u 4-1'le geçti, diğer maçların sonuçlara bakılmaksızın Süper Lig biletini kaptı.

34. haftanın ardından 61 puanlı Adana Demirspor 3., 57 puanlı Akhisarspor 4. 56 puanlı Fatih Karagümrük 5., 56 puanlı Bursaspor 6. sırada ligi tamamlayarak play-off bileti alan takımlar oldu.

TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri:

Adana Demirspor - Bursaspor

Akhisarspor - Fatih Karagümrük

TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Play-Off ilk maçları 22 Temmuz Çarşamba, rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Tur atlayacak iki takım arasındaki Play-Off finali 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı finalin yeri ise daha sonra ilan edilecek.

Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı Play-Off maçları beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.