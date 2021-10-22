MENÜ

TFF 1. Lig - Eyüpspor: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig 10. hafta maçında Eyüpspor, konuk ettiği Adanaspor’u 1-0 yendi.

22 Ekim 2021, Cuma 22:39 Son Güncelleme:
- A +
TFF 1. Lig - Eyüpspor: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig 10. hafta maçında EyüpsporAdanaspor’u konuk etti. İstanbul ekibi 88. dakikada Bogdan Stancu'nun attığı golle Güney temsilcisini 1-0 devirdi.    

Stat: Eyüp     

Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Ali Can Alp     

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Uğur Akdemir (Dk. 73 Mikail Okyar), Mezague, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 81 Mete Kaan Demir), Bekir Yılmaz (Dk. 15 Enes Keskin), Timur Temeltaş, Pa Dibba, Gökcan Kaya (Dk. 73 Taha Balcı), Stancu     

Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren Korkmaz, Roche (Dk. 90 1 Tetteh), Uğurcan Yazğılı (Dk. 90 1 Harun Kaya), Celil Yüksel, Bruns (Dk. 74 Benasser), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Ahmethan Köse (Dk. 46 Cem Özdemir), Fıratcan Üzüm (Dk. 59 Samed Ali Kaya), Ozegovic     

Gol: Dk. 88 Stancu (Eyüpspor)     

Sarı kartlar: Dk. 27 İsmail Erdoğan, Dk. 87 Celil Yüksel (Adanaspor), Dk. 37 Timur Temeltaş, Dk. 90 2 Enes Keskin, Dk. 90 8 Çağlar Şahin Akbaba (Eyüpspor)    

İSTANBUL (AA)


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...