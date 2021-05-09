Süper Lig yolunda 34 haftalık normal maraton bugün bitecek, zirve mücadelesinde son söz söylenecek. 67'şer puanlı Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor'dan ikisi direkt Süper Lig'e çıkacak. Averajla liderlik koltuğunda oturan Adana Demirspor, Menemenspor deplasmanında 3-0 önde. Giresunspor, Tuzlaspor maçında 3 gol çıktı, Karadeniz ekibi ilk 45 dakikayı 2-1 önde tamamladı. Rakiplerinin puan kaybını bekleyen Samsunspor'un ise Adanaspor karşısında 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor.

Maçların bu skorlarla sona ermesi durumunda Adana Demirspor lider, Giresunspor ise 2. sırada Süper Lig'e yükselecek. 3. sırada kalan Samsunspor ise Play-Off'ta Altınordu'nun rakibi olacak.

TFF 1. Lig canlı puan durumu için tıklayın

1- Adana Demirspor / 70 puan

2- Giresunspor / 70 puan

3- Samsunspor / 70 puan

Adana Demirspor hasreti sonlandırmak istiyor

Samet Aybaba'nın gelişiyle uçuşa geçip, rakiplerini sollayarak zirveye çıkan Adana Demirspor, bu başarıyı mutlu sonla tamamlamayı hedefliyor. Mavi Şimşekler, son engel Menemen'i devirerek, şampiyon olup Süper Lig biletini kapmak istiyor.

MENEMENSPOR - ADANA DEMİRSPOR CANLI İÇİN TIKLAYIN

Samsunspor'un gözü rakiplerinde

Süper Lig'i ne kadar istediğini gösteren Samsun, Adana virajını kayıpsız geçmek zorunda. Kırmızı-Beyazlılar 3 puanı alırsa, direkt rakipleri Adana Demir ile Giresun'dan gelecek bir puan kaybıyla direkt şampiyon olacak. Zirvedekiler puan kaybetmezse, Samsun şansını Play-Off'ta arayacak.

ADANASPOR - SAMSUNSPOR CANLI İÇİN TIKLAYIN

Giresunspor taçlandırmak istiyor

Süper Lig'e en yakın bir diğer ekip olan Giresunspor da son haftalardaki kayıplarla Play-Off şansını kaçıran Tuzlaspor'a konuk olacak. Karadeniz temsilcisi, lig genelinde uzun süre oturduğu liderlik koltuğunu son hafta galibiyetiyle, Süper Lig'e çıkarak taçlandırmayı amaçlıyor.

TUZLASPOR - GİRESUNSPOR CANLI İÇİN TIKLAYIN

En son 2003-2004’te 3 takım aynı puanda girdi

TFF 1. Lig’de play-off sisteminin uygulanmadığı ve ilk 3 takımın doğrudan Süper Lig’e yükseldiği 2003-2004 sezonunda Sakaryaspor, Kayseri Erciyesspor ve Ankaraspor son haftaya 65 puan ve averajla ilk 3 sırada girmişti. Son maçlardan sonra sıralama değişmemiş ve bu takımlar Süper Lig’e yükselmişti.

Kardemir Karabükspor’un şampiyonluğunu daha önce ilan ettiği 2009-2010’da son hafta öncesinde Karabük temsilcisini 61’er puanla izleyen Bucaspor ve Adanaspor’dan Bucaspor sezon bitiminde averajla Süper Lig’e çıkarken, Adanaspor da play-off’ta mücadele etme hakkı kazandı.

2011-2012’de birer puanla farkla son haftaya ilk 3 sırada giren Akhisarspor, Elazığspor ve Çaykur Rizespor ’dan Akhisarspor ile Elazığspor Süper Lig’e çıkarken, Çaykur Rizespor play-off’ta yer aldı.