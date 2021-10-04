TFF 1. Lig 8. hafta maç sonuçları, puan durumu, 9. hafta fikstürü

TFF 1. Lig’de 8. hafta maçları tamamlandı. Deplasmanda Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Bereket Sigorta Ümraniyespor, 20 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde MKE Ankaragücü haftayı 18 puanla ikinci, Eyüpspor da 16 puanla üçüncü bitirdi.
TFF 1. Lig’de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Altınordu-Menemenspor: 1-0
Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0
Balıkesirspor-Gençlerbirliği: 0-2
Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-5
Kocaelispor-İstanbulspor: 2-1
Beypiliç Boluspor- Denizlispor : 0-0
Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1
Eyüpspor-Manisa FK: 3-2
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
Puan durumu
TFF 1. Lig’de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIM O G B M A Y Av. Puan
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 8 6 2 0 15 1 14 20
2.MKE ANKARAGÜCÜ 8 5 3 0 15 4 11 18
3.EYÜPSPOR 8 5 1 2 14 10 4 16
4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 8 5 0 3 14 8 6 15
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 8 5 0 3 9 8 1 15
6.TUZLASPOR 7 4 2 1 9 4 5 14
7.KOCAELİSPOR 7 4 1 2 7 7 0 13
8.YILPORT SAMSUNSPOR 7 3 2 2 12 11 1 11
9.GENÇLERBİRLİĞİ 8 3 2 3 10 13 -3 11
10.ALTINORDU 8 3 1 4 10 14 -4 10
11.MANİSA 8 3 0 5 11 13 -2 9
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 7 2 2 3 7 6 1 8
13.MENEMENSPOR 8 2 2 4 9 15 -6 8
14.İSTANBULSPOR 7 2 1 4 9 10 -1 7
15.DENİZLİSPOR 8 2 1 5 7 11 -4 7
16.ADANASPOR 8 1 3 4 9 15 -6 6
17.BALIKESİRSPOR 7 2 0 5 5 11 -6 6
18.BURSASPOR 7 1 2 4 7 12 -5 5
19.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 7 1 1 5 5 11 -6 4
9. hafta
TFF 1. Lig’de 9. hafta maçlarının programı şöyle:
16 Ekim Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Denizlispor-Balıkesirspor (Denizli Atatürk)
19.00 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)
17 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Stadı açıklanmadı)
16.00 Manisa-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Bursaspor -Beypiliç Boluspor (Bitci Timsah Park)
18 Ekim Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
AA