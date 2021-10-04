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TFF 1. Lig 8. hafta maç sonuçları, puan durumu, 9. hafta fikstürü

TFF 1. Lig’de 8. hafta maçları tamamlandı. Deplasmanda Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor, 20 puanla liderliğini sürdürdü.

04 Ekim 2021, Pazartesi 00:54 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig 8. hafta maç sonuçları, puan durumu, 9. hafta fikstürü

TFF 1. Lig’de 8. hafta maçları tamamlandı. Deplasmanda Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Bereket Sigorta Ümraniyespor, 20 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde MKE Ankaragücü haftayı 18 puanla ikinci, Eyüpspor da 16 puanla üçüncü bitirdi.

TFF 1. Lig’de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Altınordu-Menemenspor: 1-0

Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0

Balıkesirspor-Gençlerbirliği: 0-2

Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-5

Kocaelispor-İstanbulspor: 2-1

Beypiliç Boluspor- Denizlispor : 0-0

Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Eyüpspor-Manisa FK: 3-2

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Puan durumu

TFF 1. Lig’de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y Av. Puan

1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 8 6 2 0 15 1 14 20

2.MKE ANKARAGÜCÜ 8 5 3 0 15 4 11 18

3.EYÜPSPOR 8 5 1 2 14 10 4 16

4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 8 5 0 3 14 8 6 15

5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 8 5 0 3 9 8 1 15

6.TUZLASPOR 7 4 2 1 9 4 5 14

7.KOCAELİSPOR 7 4 1 2 7 7 0 13

8.YILPORT SAMSUNSPOR 7 3 2 2 12 11 1 11

9.GENÇLERBİRLİĞİ 8 3 2 3 10 13 -3 11

10.ALTINORDU 8 3 1 4 10 14 -4 10

11.MANİSA 8 3 0 5 11 13 -2 9

12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 7 2 2 3 7 6 1 8

13.MENEMENSPOR 8 2 2 4 9 15 -6 8

14.İSTANBULSPOR 7 2 1 4 9 10 -1 7

15.DENİZLİSPOR 8 2 1 5 7 11 -4 7

16.ADANASPOR 8 1 3 4 9 15 -6 6

17.BALIKESİRSPOR 7 2 0 5 5 11 -6 6

18.BURSASPOR 7 1 2 4 7 12 -5 5

19.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 7 1 1 5 5 11 -6 4

9. hafta

TFF 1. Lig’de 9. hafta maçlarının programı şöyle:

16 Ekim Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Denizlispor-Balıkesirspor (Denizli Atatürk)

19.00 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)

17 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Stadı açıklanmadı)

16.00 Manisa-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Bursaspor -Beypiliç Boluspor (Bitci Timsah Park)

18 Ekim Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

AA

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