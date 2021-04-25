TFF 1. Lig 32. hafta maçları (CANLI) TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?
Bitime 3 hafta kala TFF 1. Lig'de oynanacak maçlar nefesleri kesiyor. 9 karşılaşmanın tamamı saat 20.30'da başladı. Giresunspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Altay ve İstanbulspor, Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için sahada. Akhisarspor, Ege derbisine düşme korkusuyla çıktı. Menemenspor, Eskişehirspor'u ligde kalışını resmen ilan etmek için konuk ediyor. 90 dakikaların canlı skor takibini ve detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.
TFF 1. Lig'de son haftalara girilirken, heyecan dorukta! Bu anlamda 32. haftada oynanacak karşılaşmalar, nefesleri kesiyor. Bugün oynanan 9 maçın tamamı 20.30'da başladı. Son olarak Adana Demir'e kaybeden Giresunspor, Play-Off potasındaki yerini sağlamak isteyen Altınordu ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Samet Aybaba yönetiminde müthiş bir yükseliş gösterip, son 4 maçını da kazanan Adana Demirspor ise Play-Off şansını sürdürmek isteyen Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor.
TFF 1. Lig 32. hafta maçları (CANLI) TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?
Adanaspor - Ümraniyespor CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN (TRT Spor - beIN Connect)
Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN (TRT Spor - beIN Connect)
Boluspor - Samsunspor CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN (TRT Spor - beIN MAX 1)
Akhisarspor - Altay CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN (TRT Spor - beIN MAX 2)
Tuzlaspor - Adana Demirspor CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN (TRT Spor - beIN Sports 3)
Menemenspor - Eskişehirspor CANLI İÇİN TIKLAYIN (TRT Spor - beIN Connect)
Bursaspor - İstanbulspor CANLI İÇİN TIKLAYIN (TRT Spor - beIN Connect)
Ankaraspor - Bandırmaspor CANLI İÇİN TIKLAYIN (TRT Spor - beIN Connect)
Altınordu - Giresunspor CANLI İÇİN TIKLAYIN (TRT Spor - beIN Sports 2)
Samsunspor geri dönmek istiyor
Süper Lig potasından 3. sıraya düşen Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Samsunspor ise ligin geri kalan bölümünde herhangi bir hedefi kalmayan Boluspor'un konuğu oluyor. Süper Lig hattından 4 puan uzakta olan İzmir ekibi Altay da düşme hattında yer alan ve bu hafta ligden düşme ihtimali olan Akhisarspor deplasmanına çıktı. Son olarak da 57 puanlı 5. sıradaki İstanbulspor, Play-Off umudunu kaybeden Bursaspor ile kapışıyor.
İlk 7 sıradaki takımların kalan maçları şöyle:
GZT Giresunspor (63): Altınordu (D), Akhisarspor, Tuzlaspor (D)
Adana Demirspor (61): Tuzlaspor (D), Aydeniz Et Balıkesirspor, Menemenspor (D)
Yılport Samsunspor (61): Beypiliç Boluspor (D), Ankaraspor, Adanaspor (D)
Altay (57): Akhisarspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor (D), Royal Hastanesi Bandırmaspor
İstanbulspor (57): Bursaspor (D), Beypiliç Boluspor, Ankaraspor (D)
Altınordu (53): GZT Giresunspor, Tuzlaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor (D)
Ankara Keçiörengücü (49): Aydeniz Et Balıkesirspor (D), Menemenspor, Bursaspor (D)