TFF 1. Lig'de son haftalara girilirken, heyecan dorukta! Bu anlamda 32. haftada oynanacak karşılaşmalar, nefesleri kesiyor. Bugün oynanan 9 maçın tamamı 20.30'da başladı. Son olarak Adana Demir'e kaybeden Giresunspor, Play-Off potasındaki yerini sağlamak isteyen Altınordu ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Samet Aybaba yönetiminde müthiş bir yükseliş gösterip, son 4 maçını da kazanan Adana Demirspor ise Play-Off şansını sürdürmek isteyen Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor.

TFF 1. Lig 32. hafta maçları (CANLI) TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?

Adanaspor - Ümraniyespor CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN (TRT Spor - beIN Connect)

Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN (TRT Spor - beIN Connect)

Boluspor - Samsunspor CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN (TRT Spor - beIN MAX 1)

Akhisarspor - Altay CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN (TRT Spor - beIN MAX 2)

Tuzlaspor - Adana Demirspor CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN (TRT Spor - beIN Sports 3)

Menemenspor - Eskişehirspor CANLI İÇİN TIKLAYIN (TRT Spor - beIN Connect)

Bursaspor - İstanbulspor CANLI İÇİN TIKLAYIN (TRT Spor - beIN Connect)

Ankaraspor - Bandırmaspor CANLI İÇİN TIKLAYIN (TRT Spor - beIN Connect)

Altınordu - Giresunspor CANLI İÇİN TIKLAYIN (TRT Spor - beIN Sports 2)

Samsunspor geri dönmek istiyor

Süper Lig potasından 3. sıraya düşen Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Samsunspor ise ligin geri kalan bölümünde herhangi bir hedefi kalmayan Boluspor'un konuğu oluyor. Süper Lig hattından 4 puan uzakta olan İzmir ekibi Altay da düşme hattında yer alan ve bu hafta ligden düşme ihtimali olan Akhisarspor deplasmanına çıktı. Son olarak da 57 puanlı 5. sıradaki İstanbulspor, Play-Off umudunu kaybeden Bursaspor ile kapışıyor.

İlk 7 sıradaki takımların kalan maçları şöyle:

GZT Giresunspor (63): Altınordu (D), Akhisarspor, Tuzlaspor (D)

Adana Demirspor (61): Tuzlaspor (D), Aydeniz Et Balıkesirspor, Menemenspor (D)

Yılport Samsunspor (61): Beypiliç Boluspor (D), Ankaraspor, Adanaspor (D)

Altay (57): Akhisarspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor (D), Royal Hastanesi Bandırmaspor

İstanbulspor (57): Bursaspor (D), Beypiliç Boluspor, Ankaraspor (D)

Altınordu (53): GZT Giresunspor, Tuzlaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor (D)

Ankara Keçiörengücü (49): Aydeniz Et Balıkesirspor (D), Menemenspor, Bursaspor (D)