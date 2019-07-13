Siyah-Beyazlılar’ın, 3 Ağustos tarihinde yapılacak Divan Kurulu başkanlık seçimi için mevcut başkan Tevfik Yamantürk yeniden aday olduğunu açıkladı. Dün Levent’te bulunan iş yerinde konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Yamantürk, “Bizler Beşiktaş’ın bir nevi sigortasıyız. Kulübümüzün sağlam, güvenilir ve güçlü bir yapıya sahip olmasının sigortası olacağız. Bu amaçla da yeniden göreve talip olduk. 3 yıl sonra başkanlık seçimi var ve bir dahaki yeni başkanın seçiminde Divan’ın etkili olacağını düşünüyorum. Biz seçilirsek, Divan etkili olacak. Beşiktaş’ın büyük bir hata yapmasını engelleriz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘Kulübü meze etmeyeceğiz’

Yamantürk, “Gördüğümüz her yanlışı, doğruyu yönetimle paylaştık. Olması gerekenleri başkana söyledik. İki yılı tamamladıktan sonra yeni bir dönem var. Camia yine teveccüh gösteriyor. Ekibi bozmadan aday olmaya karar verdik. 3 yıl daha hizmet edeceğiz. Beşiktaşımız’ı meze etmeyeceğiz. Borcu yönetmek serveti yönetmekten daha zor ve önemli. Sorgulanması gereken bu borcu yönetecek vasıfta adamlarımız var mı? Marka o kadar büyük marka ki borcu yönetecek bir kadroyla ancak bu borcun altından kalkılabilir” dedi.