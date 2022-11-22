Tevfik Yamantürk, 1903 Dolmabahçe Grubu ile bir araya geldi!

Beşiktaş 'ın sevilen gruplarından 1903 Dolmabahçe Grubu, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile bir araya geldi.

1903 Dolmabahçe Grubu Başkanı Burak Alcan'ın davetlisi olarak yemeğe katılan Yamantürk, sosyal medya hesabından gece ile ilgili paylaşımda bulundu.

Yamantürk paylaşımında "1903 Dolmabahçe Grubu davet etti. Beşiktaş’ı konuştuk. Her şey daha güzel olacak" şeklinde görüş bildirdi.

Öte yandan 1903 Dolmabahçe Grubu Başkanı Burak Alcan da sosyal medya üzerinden Yamantürk'e teşekkür etti. Alcan paylaşımında "Tevfik Başkan'a katılımları sebebiyle teşekkür ederiz. En Büyük Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

1903 Dolmabahçe Grubu Başkanı Burak Alcan'ın paylaşımı