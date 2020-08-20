Tevfik Fikret unutulmadı
Galatasaray Kulübü, şair Tevfik Fikret’i vefatının 105. yıl dönümünde andı. Sarı-Kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, “Bugün, örnek Galatasaraylı, Galatasaray Spor Kulübünün hami başkanı, Türk edebiyatının unutulmaz ismi Te vfik Fikret’in ölümünün 105. yıl dönümü. Vizyonu ve örnek kişiliği ile ’Fikri hür, vicdanı hür’ ilkesiyle, büyük üstat, unutulmaz Galatasaraylı Tevfik Fikret’i aramızdan ayrılışının 105. yılında saygıyla anıyoruz” denildi.
Galatasaray Kulübü, şair Tevfik Fikret’i vefatının 105. yıl dönümünde andı. Sarı-Kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, “Bugün, örnek Galatasaraylı, Galatasaray Spor Kulübünün hami başkanı, Türk edebiyatının unutulmaz ismi Te vfik Fikret’in ölümünün 105. yıl dönümü. Vizyonu ve örnek kişiliği ile ’Fikri hür, vicdanı hür’ ilkesiyle, büyük üstat, unutulmaz Galatasaraylı Tevfik Fikret’i aramızdan ayrılışının 105. yılında saygıyla anıyoruz” denildi.