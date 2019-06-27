Tetteh için ilk açıklama!

Galatasaray Yönetimi’nin bonservisini alabilmek için Çekya’ya çıkarma yapmaya hazırlandığı Benjamin Tetteh konusunda, Sparta Prag cephesinden ilk açıklama geldi.

Takımın teknik direktörü Vaclav Jilek, elinde Tetteh gibi bir golcü bulunmasından dolayı çok memnun olduğunu belirterek, “Benjamin çok sıkı çalışıyor ve gördüğümüz kadarıyla tamamen hazır duruma geldi. Saha içinde sezon boyunca çok iyi işler yaptı.

Ondan çok memnunum. İlk hazırlık maçında da attığı 2 golle kalitesini ortaya koydu. Elbette geliştirmesi gereken birçok şey var. Özellikle defansif yönde daha çok çalışmalı” dedi ve yeni sezonda da genç golcüyle birlikte çalışmak istediğini sözlerine ekledi.