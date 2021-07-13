Tetteh, 2 milyon Euro’ya Yeni Malatyaspor’da

Yeni Malatyaspor’da transfer harekâtı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Bolu’da teknik direktör İrfan Buz yönetiminde sürdüren Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Tetteh ve Mallan’ı bonservisleriyle kadrosuna kattı. İki oyuncu da bugün Bolu kampına katılacak. Tetteh’in satın alma opsiyonu kullanılırken kulübüne 2 milyon Euro bonservis ödendiği bildirildi.