Tetiş Yapı Elazığspor - Abalı Denizlispor: 1-2

Spor Toto 1’inci Ligin 24’üncü haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasında konuk ettiği Abalı Denizlispor’a 2-1 mağlup oldu.

02 Mart 2019, Cumartesi 15:39
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Tetiş Yapı Elazığspor - Abalı Denizlispor: 1-2

Spor Toto 1’inci Ligin 24’üncü haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasında konuk ettiği Abalı Denizlispor’a 2-1 mağlup oldu.

34’üncü dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Mehmet Akyüz'ün penaltı atışında direkten dönen topu Muhammed tamamladı: 0-1.

40’ıncı dakikada Kerem'in pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Muhammed, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 0-2.

81’inci dakikada Mustafa’nın pasıyla ceza alanında buluşan Lamine'nin plase vuruşu ağlara gitti: 1-2.

STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Vural Gül, Cemal Alpay  

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet Sabri- Kadir Bekmezci (Dk.77 Murat), Dialo Samba (Dk.49 Dersim), Mustafa, Gökhan Akkan, Serge, Lamine, Tufan, Boubacar (Dk.64 Emir), Eren, Kadir Taşoğlu,

ABALI DENZLİSPOR: Adam- Alperen, Deniz, Ziya (Dk.85 Burak), İsmail, Oğuz, Mehmet (Dk.89 Seddar), Kerem, Abdülkerim, Marc Kibong, Muhammed (Dk.64 Burak)

GOLLER: Dk.81 Lamine (Tetiş Yapı Elazığspor) – Dk.34 ve 40 Muhammed (Abalı Denizlispor )

SARI KARTLAR: Dialo (Tetiş Yapı Elazığspor) - Oğuz, Alper, (Abalı Denizlispor )

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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