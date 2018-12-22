Tetiş Yapı Elazığspor: 1- Altay: 1

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasının yıkımına başlanması nedeniyle Altay ile Sivas'ta oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
55. dakikada savunmanın arkasına sarkan Lamine Diarra ceza sahasına girerek yerden uzak kale direğine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
73. dakikada ceza sahasına giren Paixao, Kadir Taşoğlu’nu müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
74. dakikada penaltıda topun başına geçen Paixao, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
79. dakikada ceza sahası önünden Tatos’un kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Daha sonra araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
89. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Bagayoko ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Uğur Yiğit - SİVAS (İHA)