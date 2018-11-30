Tete için rota Fransa

Ligde ve Avrupa’da kritik viraja giren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, devre arasında teknik heyetin raporu doğrultusunda iki bölgeye takviye yapacak. Bunlardan ilki elbette forvet. Diğer bölge ise sağ bek. Sezon başında Gökhan Gönül’e alternatif bir oyuncuyu kadrosuna katamayan Kara Kartal, Ocak ayında bu işi çözmek amacında. Rota ise yine Fransa. Yaz döneminde Lyon forması giyen Rafael’in peşinden koşan Beşiktaş, 8 milyon Euro’luk bonservis talebiyle karşılaşınca geri adım atmıştı. Yönetim, aynı takımdan bu kez Kenny Tete’nin peşinde.

1.5 sezonluk kiralama

Hollanda Milli Takımı’na çağrılan ancak Lyon’da beklediği forma şansını bulamayan Kenny Tete, daha çok oynayabileceği bir takım gitmek istiyor. Beşiktaş, 23 yaşındaki sağ beki 1.5 sezonluğuna kiralamayı hedefliyor. Önümüzdeki günlerde Fransa’ya çıkarma yapacak yöneticiler, Lyon kulübü ile masaya oturacak.

TETE KİMDİR?

D.Tarihi: 09.10.1995

D.Yeri: Amsterdam

Ülkesi: Hollanda

Yaşı: 23

Boyu: 1.80

Ayak: Sağ

Mevki: Sağ bek

Kulübü: O.Lyon

Kontrat: 30.06.2021

Oynadığı takımlar: Ajax

Milli takım: Hollanda (12 maç)