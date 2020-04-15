Clostridium Tetani adlı bakterinin sebep olmasıyla ortaya çıkan Tetanos, oldukça ciddi bir durumdur. Bu bakteri; kaslarda sertliğe neden olan, sinir ve beyin sistemini etkileyen toksinleri üretir. Clostridium Tetani sporları, yaraya girer ise nörotoksin adlı kas hareketlerini kontrol eden sinirlere müdahale etmektedir. Enfeksiyon, ciddi solunum güçlüğüne, kas spazmlarına ve sonuç olarak ölümlere sebep olabilir. Tetanosa karşı en önemli korunma yolu aşıdır. Temel aşılamanın minimum 10 sene yüzde 95 oranında koruyuculuğu bulunur.

Tetanoz belirtileri nelerdir, ne zaman ortaya çıkar?

Tetanosun belirtileri genel olarak ilk enfeksiyondan yaklaşık şekilde 7 ile 10 gün sonra meydana gelir. Fakat bu 4 günle 2 hafta içerisinde de değişebilir. Kimi vaziyetlerde ise aylarca sürebilmektedir. Belirtilerin geç bir şekilde meydana gelmesi enfeksiyonların ciddi olmasına işaret etmektedir. Tetanosun bulaşıcı olmadığını belirtmek önemlidir.

Kasın sert olması ve kas spazmı tetanosun belirtileri içerisindedir. Sertlik genel olarak çene kaslarıyla başlamaktadır. Kasılma esnasında çeneyi kontrol eden kasların sert olduğu ve çenenin kitlendiği söylenebilir. Bunun dışında; göğüs, sırt, boyun ve karın kaslarında da kasılma olabilir. Kasılmalar, solunum ile alakalı kaslar etkilendiği zaman ortaya solunum ile alakalı sorunlar çıkar.

Diğer tetanos bulguları;

- İdrar kaçırma,

- Ateşlenme,

- Yüksek tansiyon,

- Terleme,

- Baş ağrısı,

- Çene kasılmaları,

- Salya akması,

- Mide kasılması,

- Çenede ve boyunda oluşan kas kasılması,

- Ağzın açılmasında güçlük çekme,

- Yutkunma sorunları,

- İstem dışındaki ağrılı kasılma,

- Solunum alırken zorlanma,

- Anormal kalp hızı,

- Tüm vücutta ağrılı kas spazmları şeklindedir.

Tetanos nasıl teşhis edilmektedir?

Kişinin doktoru, ağrılı spazmlar ve kas sertliği gibi belirtileri kontrol etmek adına fiziksel muayene yapar. Başka pek çok hastalığın aksine tetanos genel olarak laboratuvar testleriyle teşhis edilmemektedir. Fakat benzer bulguları olan rahatsızlıkların dışlanması adına hekim laboratuvar testi isteyecektir.

Bunlar içerisinde; beyin ve omuriliği, beyin iltihabını etkileyen bakteriyel enfeksiyon ya da beyin şişliklerine sebep olan viral enfeksiyon olan kuduz bulunur. Hekim bunun dışında, tetanos teşhisini aşılama takvimine koyar.

Tetanosun komplikasyonları

- Boğulma,

- Solunum yetmezliği,

- Düşük ve yüksek tansiyon,

- Zatürre,

- Kalp krizi.

Bunların yanı sıra hastalarda;

- Respiratuar distres,

- Venöz tromboz,

- Aspirasyon pnömonisi,

- Pulmoner emboli,

- Uzun kemikte kırıklar,

- Nozokomiyal enfeksiyonlar,

- Dekübit ülserleri,

- Primer ya da vertebra yara enfeksiyonu,

- Atelektazi,

- Rabdomiyoliz,

- Myozitls ossificans circumscripta

- Akut peptik ülser gelişebilir.

Tetanos tedavisi

Bu rahatsızlığa yakalanan bireyin hastanede tedavi olması önemlidir. Bireye; tetanos antiserumu verilmektedir. Bu serumun verilmesi adına bulguların çıkmasına gerek olmaz. Antiserum, yaralanmalarda ya da yanıkta uygulanır. Tedavide, antibiyotiğin pek önemi olmaz. Sadece kasların gevşemesi adına uyumlu ilaçlar verilmektedir.

Tedavi etabında; hasta loş ve gürültü bulunmayan bir ortamda olmak zorundadır. Tetanos rahatsızlığının ilerlemiş olan hastalarda, trakeotomi ismindeki cerrahi müdahalede bulunmak, yaşamsal fonksiyonların devam etmesi için önemlidir. Bu aşamada hastanın soluk borusu kesilerek, hastanın boğulması önlenir. Tedavinin bu şekilde yapıldığı söylenebilir.

Tetanos aşısının yapılması

Tetanos aşısı ile gelişmiş ülkelerde bu rahatsızlığa oldukça az rastlanır. Aşının yan etkisiyle de oldukça nadir karşılaşılmaktadır. Tetanos hastalığında uygulanan aşı, zehrin zehirsiz hale getirilmiş şeklidir. Tetanos aşısı her 10 senede bir tekrarlanmalıdır. Yoksa ilerleyen yaşlarda herhangi bir koruma sağlamayacaktır. Çocuklukta tetanos aşısının olunması, hayat boyu tetanostan korunma anlamına gelmeyecektir. Bu yüzden tetanos aşısının, yenilenmesi oldukça önemlidir.