SİVAS, (DHA) - SİVAS Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Odası Başkanı Hakan Demirgil, Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'a destek amacıyla 2 bin Türk bayrağı ve Sivasspor bayrağı dağıtacaklarını söyledi.

Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Odası Başkanı Hakan Demirgil, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Demirören Haber Ajansı(DHA) Sivas Bürosunu ziyaret etti. Ziyarette, Sivasspor'un ligdeki başarısını önemsediklerini ifade eden Demirgil, "Sivasppor şehrin en önemli markası ve göz bebeği durumunda. Esnaflar olarak bizler de bu başarısını devam ettirmesi noktasında destek olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Daha önce de esnaflarımıza ve taraftarlarımıza 2 bin adet Türk bayrağı ve Sivasspor bayrağı dağıtmıştık. Fenerbahçe maçı öncesinde de aynı şekilde 2 bin Türk bayrağı ve Sivasspor bayrağı dağıtacağız. Ayrıca tüm taraftarlarımızı da takımımıza bu haftaki maçta destek olmaya davet ediyoruz. Bu başarının sürmesi şehrimiz adına önem taşıyor" dedi. Demirgil, ayrıca oda olarak yaptıkları çalışmalar ve planladıkları projeler hakkında da bilgiler aktardı.

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