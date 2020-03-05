Testinin biri kıralacak! Sivasspor mu? Galatasaray mı?

Süper Lig'in 25.haftasında Sivasspor ile Galatasaray sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Haftaya 48'er puanla ilk dört sıra içinde giren Galatasaray ve Sivasspor, Başakşehir ve Trabzonspor'un deplasmanda oynayaacağı haftada kazanıp avantaj sağlama peşinde

Galatasaray 8 maçtır kazanıyor & Sivasspor iç sahada yenilmeyen tek takım

Son 8 maçında 8 galibiyet alan ve zirve ortağı olan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray serisini devam ettirmek için sahada olacak. Galatasaray gelecek hafta da sahasında Beşiktaş ile oynayacak ve bu iki maçı kazanması halinde Fatih Terim yönetiminde tek sezonda en uzun kazanma serisine imza attı. Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u ise ligin iç sahada yenilmeyen tek takımı unvanına sahip.

Sivasspor iç sahada dört büyüklere karşı evinde puan kaybetmedi

Sivasspor iç sahada 12 maçta 30 puan gibi önemli bir performans gösterirken Beşiktaş'ı 3-0, Trabzonspor'u 2-1, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sivasspor iç sahada Galatasaray'a karşı oynadığı son iki maçı kazanırken geçen sezonda evinde dört büyüklere karşı sadece Beşiktaş karşısında yenilmişti.

Sivasspor Avrupa'da tüm lig maçlarında gol atan tek takım & Galatasaray ise Muslera faktörü ile en az gol yiyen takım

Sivasspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 24 maçta da gol attı ve bu alanda sadece ligimizin değil Avrupa'nın beş büyük liginde de tüm takımları geçti. Toplamda 46 gol atıp en golcü sezonuna ulaşan Sivasspor karşısında Galatasaray, Muslera'nın son dönemde ön plana çıkan performansı ile en az gol yiyen takım oldu. Galatasaray bu sezon 11 maçı gol yemeden bitirdi.

Galatasaray ilk 45 dakikalarda, Sivasspor ikinci yarılarda lider

Galatasaray bu sezon ilk 45 dakikalar göz önüne alındığı zaman sadece 1 maçı geride bırakırken kalesinde de sadece 3 gol görüp bu alanda Avrupa'da da en başarılı ekip oldu. Sivasspor ise maçların ikinci yarılarında en başarılı takım. Çalımbay'ın ekibi 24 maçın 14 tanesinde ikinci yarıları önde geçti.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru











