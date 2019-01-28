TESFED Zula Türkiye Kupası’nın Şampiyonu Galatasaray Espor Oldu

TESFED ve Zula’nın 26 – 27 Ocak tarihlerinde birlikte gerçekleştirdiği TESFED Zula Türkiye Kupası, Galatasaray ve 1907 Fenerbahçe gibi takımlarla birlikte Zula'da başarı gösteren toplam 16 takımın katılımıyla, Türkiye’nin ilk espor kompleksi, Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleştirildi.

250 bin TL’lik ödül havuzuna sahip TESFED Zula Türkiye Kupası’nın 26 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen eleme ve yarı final maçlarında finallere Gamers of Future, Galatasaray Espor, İstanbul E-spor Kulübü ve Oyun Hizmetleri kaldı. 27 Ocak Pazar günü kıyasıya rekabete sahne olan Galatasaray Espor ile Gamers of Future arasında oynanan final karşılaşmasının şampiyonu ise Galatasaray Espor oldu. Şampiyon takıma birincilik ödülünü TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir sundu.

Birinci takımın 80 bin TL, ikinci takımın 50 bin TL, üçüncü takımın 25 bin TL, dördüncü takımın 15 bin TL ödül aldığı turnuvaya katılan tüm takımlar ödüllendirilirken, turnuvanın en değerli oyuncusu Galatasaray Espor’dan Erdem Şentürk KEEVZ’e Casper Excalibur hediye edildi.

İlklerin Turnuvası

İlk kez gerçekleştirilen TESFED Zula Türkiye Kupası aynı zamanda TESFED'in de ilk turnuvası olma özelliğini taşıyor. TESFED Zula Türkiye Kupası’nın bir diğer özelliği ise, ilk defa turnuvaya katılım için Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alınan Espor Lisansı’nın zorunlu tutulmuş olması. Turnuvaya katılan oyunculara turnuva öncesi sosyal medya ve espor kariyer eğitimleri verilmesi de turnuvanın bir diğer dikkat çeken özelliği oldu. Esporu tabana yaymak amacıyla geniş katılımlı olarak düzenlenen turnuvaya, TESFED Yönetim Kurulu'ndan Alper Afşin Özdemir de katılarak esporculara destek verdi.

Yüz binlerce espor sever canlı yayını takip etti

İki gün boyunca devam eden TESFED Zula Türkiye Kupası karşılaşmalarını 1.500’den fazla espor sever Türkiye’nin ilk espor kompleksi, Nonstop Zula Espor Merkezi'nde izledi.

Youtube, Twitch ve Facebook kanallarından online yayınlanan karşılamaları yüzbinlerce kişi canlı olarak izledi.



