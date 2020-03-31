TESFED Evde Kal Kupası’nın ilk şampiyonu Isopowerr
Türkiye E-spor Federasyonu’nun düzenlediği TESFED #EvdeKal Kupası’nda ilk hafta tamamlandı. FIFA’nın FUT modunda düzenlenen turnuvada finalde Berkije’yi yenmeyi başaran Futbolist takımı oyuncusu, Red Bull sporcusu İsmail Can ‘Isopowerr’ Yerinde ilk haftanın şampiyonu oldu.
Red Bull sporcusu İsmail Can 'Isopowerr' Yerinde, Türkiye E-spor Federasyonu'nun düzenlediği TESFED #EvdeKal Kupası’na çok iyi bir başlangıç yaptı. FIFA’nın FUT modunda düzenlenen turnuvada finalde Berkije’yi 3-2’lik seriyle yenmeyi başaran İsmail Can ‘Isopowerr’ Yerinde ilk haftanın şampiyonu olarak büyük finale katılmaya hak kazandı.
TESFED #EvdeKal Kupası Nedir?
Herkese açık olan 50.000 TL ana ödül havuzlu TESFED #EvdeKal Kupası’ında katılımcılar FIFA 20’de şampiyon olmak için yarışacak. 4 hafta boyunca gerçekleştirilecek online şampiyonaların ardından finallere kalan 8 oyuncu, yine online olarak kupaya uzanmak için mücadele edecek.