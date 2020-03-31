TESFED Evde Kal Kupası’nın ilk şampiyonu Isopowerr

Red Bull sporcusu İsmail Can 'Isopowerr' Yerinde, Türkiye E-spor Federasyonu'nun düzenlediği TESFED #EvdeKal Kupası’na çok iyi bir başlangıç yaptı. FIFA’nın FUT modunda düzenlenen turnuvada finalde Berkije’yi 3-2’lik seriyle yenmeyi başaran İsmail Can ‘Isopowerr’ Yerinde ilk haftanın şampiyonu olarak büyük finale katılmaya hak kazandı.

TESFED #EvdeKal Kupası Nedir?

Herkese açık olan 50.000 TL ana ödül havuzlu TESFED #EvdeKal Kupası’ında katılımcılar FIFA 20’de şampiyon olmak için yarışacak. 4 hafta boyunca gerçekleştirilecek online şampiyonaların ardından finallere kalan 8 oyuncu, yine online olarak kupaya uzanmak için mücadele edecek.