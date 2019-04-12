TESFED Başkanı ile Gençlik ve Spor Bakanı bir arada!

Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, bugün sosyal medya hesabında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaoğlu ile görüşme yaptıklarını açıkladı. TESFED’in faaliyetlerinin yanı sıra, espor hakkında da görüşen ikili bir de fotoğraf paylaştı.

Daha önce de BTK başkanını makamında ziyaret eden Özdemir, bu sefer Türk sporunun bir numaralı ismi ile görüştü. İkili görüşmeler sırasında espor federasyonunun faaliyetlerinin yanı sıra, espor ve geleceği hakkında da görüştü. Özdemir sosyal medyadaki açıklamasında “Sayın Bakan’ımızın destekleri ile ülkemizde esporu çok daha yukarılara taşımak üzere çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” dedi.

Esporun ülkemizdeki gelişimi adına önemli adımlar atan ve görüşmeler yapan Özdemir, yakın zaman içerisinde esporculara gri pasaport müjdesi de vermişti. Başkan, “Çok da uzak olmayan bir gelecekte.” dediği müjdesi hakkında da çalışmalarına devam ediyor. (Playerbros)