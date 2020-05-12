Dün oynanan final karşılaşmasının ardından 1907 Fenerbahçe ve fastPay Wildcats arasında gerçekleşen 2020 Kış Mevsimi Finali karşılaşmasının arından şampiyonluğa 1907 Fenerbahçe’nin ulaştı.

Şampiyon ekip ve rakibi hakkında yayınlanan tebrik mesajlarından biri de Türkiye E-Spor Federasyonu Kurucu Başkanı ve Avrupa Espor Federasyonu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Afşin Özdemir tarafından geldi.

TESFED Başkanı Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajda “2020 League of Legends KMF Şampiyonu @FBespor ve finalisti @IWcats’i tebrik ederim.” sözleri ile hem şampiyon takımı hem de finalist takımı kutlamış oldu.